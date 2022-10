PC apreende adolescente suspeito de ato infracional de tráfico de drogas em Canindé de São Francisco

Policiais civis da Delegacia de Canindé de São Francisco deram cumprimento ao mandado de internação de um adolescente investigado pela prática de ato infracional semelhante ao crime de tráfico de drogas. A ação policial ocorreu nesta sexta-feira (21).

De acordo com as informações policiais, o adolescente também responde a outros dois procedimentos pelo mesmo ato. Assim, o pedido do mandado de internação à Justiça também levou em consideração a reiteração da prática.

A última apreensão do adolescente, conforme as informações policiais, aconteceu no mês de maio desse ano. Na época, ele foi apreendido em posse de várias embalagens de maconha e crack já prontas para venda.

A Polícia Civil também destaca que a população pode contribuir com a elucidação de práticas delitivas repassando informações e denúncias à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.