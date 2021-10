PC de Itabaiana prende acusado de homicídio de verdureiro

- Advertisement -

Policiais civis da Delegacia Regional de Itabaiana efetuaram a prisão de Luiz Pedro Oliveira Farias, conhecido como “Bruno”, acusado pelo homicídio do verdureiro Josenilton Messias de Souza, de 35 anos, crime ocorrido no povoado Queimadas, em 12 de julho do ano passado. O suspeito estava foragido deste então, mas foi localizado no bairro Novo Horizonte, em Nossa Senhora da Glória, e será apresentado em audiência de custódia nesta quarta-feira.

Contra ele havia mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Itabaiana, em acolhimento a pedido da Polícia Civil. No ato da prisão, Luiz Pedro foi flagrado em poder de um revólver calibre 38 e munições, em razão do que também foi autuado em flagrante delito por posse irregular de arma de fogo.

Segundo o delegado regional de Itabaiana, Tarcísio Tenório, as investigações apontaram Bruno como executor dos disparos contra Josenilton, crime motivado por questão banal. “Os elementos informativos do inquérito indicaram que o autor, na companhia de um adolescente já apreendido, passou três vezes pelo depósito de bebidas onde a vítima se encontrava. Ele não teria gostado de ter sido encarado por um parente de Josenilton, que também estava no estabelecimento. Ao entrar no local, Josenilton tentou evitar que Bruno agredisse o familiar, no que este teria sacado a arma e efetuado disparos contra Josenilton”, explicou o delegado.

A vítima foi atingida no abdômen e no pescoço, sendo socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Itabaiana. Em razão da gravidade de quadro de saúde, Josenilton foi transferido ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde faleceu em 1º de agosto de 2020. A vítima não tinha antecedentes criminais. Participaram das diligências agentes das divisões de homicídios, narcóticos e crimes patrimoniais de Itabaiana.