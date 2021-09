PC de Itaporanga D´Ajuda prende segundo autor de homicídio ocorrido na zona rural

- Advertisement -

Policiais civis da Delegacia de Itaporanga D’Ajuda, com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), prenderam, nesta terça-feira (21), Wemesson dos Santos, por homicídio. O crime foi praticado em junho deste ano, no Assentamento Dorcelina Folador, localizado no município.

Segundo relato policial, no final da tarde do dia 06 de junho, Wemesson e seu irmão Danilo tiraram a vida de João Paulo Santos Nascimento com agressões feitas com pedaços de madeira. A dupla fugiu do local do crime.

Logo após tomar conhecimento do fato, a Polícia Civil iniciou as investigações, reunindo provas do envolvimento dos investigados no crime. Após pedido, o Poder Judiciário decretou as suas prisões.

Danilo foi preso pela Polícia Civil de Itaporanga D´Ajuda no dia 08 de setembro no município de Macambira/SE. Enquanto a prisão de seu irmão Wemesson ocorreu nesta terça-feira (21).

A PC destaca que as investigações prosseguem para angariar mais provas do envolvimento dos irmãos no crime.