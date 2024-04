Militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas no Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro. O fato ocorreu no último sábado, 20. Uma pistola e munições foram apreendidas.

Segundo informações policiais, o flagrante aconteceu após denúncias de populares sobre um possível tráfico de drogas nas proximidades da igreja católica do Mutirão.

Ainda segundo informações, havia vários suspeitos no local, que fugiram após perceberem a presença policial. No procedimento de busca pessoal, foram apreendidas embalagens de maconha e cocaína, além uma pistola calibre .40 com numeração suprimida, um carregador e dez munições no porta-luvas do veículo.

Em ato continuo, também foram apreendidos outro carregador, mais cinco pequenas embalagens de cocaína e uma balança de precisão na casa do suspeito.

Os materiais e o homem foram encaminhados ao Departamento de Narcóticos de Sergipe para procedimentos cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE