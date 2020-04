PC identifica e indicia homem que arrombou loja no Centro da capital

A Polícia Civil indiciou um homem suspeito de arrombar e furtar equipamento de informática de uma loja de lingerie localizada no Centro da capital. Ele foi identificado como Marcos Victor França Silva. A Polícia Militar o prendeu em flagrante no dia 17 de abril, após o suspeito praticar um outro furto em companhia de um comparsa.

De acordo com as investigações, na quarta-feira, dia 15, chegou ao conhecimento da Polícia Civil um vídeo onde o proprietário do estabelecimento comercial desabafava sobre o ocorrido. No mesmo dia, a vítima foi localizada e, de posse das filmagens por ela fornecidas, policiais da Coordenadoria de Polícia Civil da Capital (Copcal) identificaram o autor do furto.

Ainda segundo o procedimento investigativo, o suspeito do crime é conhecido pelas práticas de vários furtos naquela região da cidade. O histórico de Marcos aponta duas apreensões por ato infracional semelhante ao crime de furto, no mês de março, quando ainda era adolescente. Monitorado pela Polícia Civil, verificou-se que dois dias depois de arrombar a loja de lingerie, ele foi preso em flagrante pela PM, após acionamento do Ciosp.

Marcos foi preso em companhia de Pedro Henrique Figueiredo dos Santos. Eles carregavam dois televisores furtados. Interrogado, Marcos confessou que furtou a loja de lingerie, reconhecendo-se nas imagens captadas. Ambos permanecem presos preventivamente à disposição da Justiça.

SSP