PC prende condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico em Itabaianinha

Equipes da Superintendência de Polícia Civil (Supci), das Delegacias de Cristinápolis, Umbaúba e Itabaianinha, e da Delegacia Regional de Tobias Barreto prenderam Serisvaldo dos Santos, que estava foragido da Justiça. Ele foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A prisão ocorreu na cidade de Itabaianinha, na tarde dessa terça-feira (11).

A ação policial foi conduzida pelos delegados Daniel Mattos, Gustavo Mendes, Edson Nixon e Francisco Gerlândio. As investigações apontaram que o foragido estava morando na cidade de Itabaianinha e trabalhava como representante comercial no ramo de confecções. De posse dessas informações, foi desencadeada uma operação e o foragido foi preso na ação policial dessa terça-feira.

Após o cumprimento das diligências referentes ao andamento da operação, o homem foi conduzido para Aracaju e está à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil também destaca que informações e denúncias podem ser repassadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.