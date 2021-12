PC prende homem em flagrante por porte ilegal de arma e tráfico de drogas em Itabaiana

Policiais civis da Divisão de Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam em flagrante Lucas Chagas Lee, conhecido como “Japa”, pela prática dos crimes de porte de arma de fogo e tráfico de drogas. A prisão ocorreu na manhã dessa quarta-feira (8), em Itabaiana.

Segundo o delegado Rafael Kaufer, o suspeito estava escondido em uma residência no povoado Lagoa do Forno, zona rural de Itabaiana. Com ele, foram encontrados uma espingarda de fabricação artesanal, uma escopeta de calibre 12, e alguns pinos de substância em pó semelhante à cocaína, além de uma balança de precisão.

De acordo com o delegado Gledson Santos, o suspeito também confessou ser o executor do homicídio que vitimou um homem conhecido por “Déu”, no dia 18 de novembro, na mesma localidade. No dia do crime, o investigado teria utilizado a mesma arma que foi apreendida na ação policial dessa quarta-feira.

As informações foram repassadas à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Itabaiana (DHPP).