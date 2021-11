PC prende suspeito de tentativa de feminicídio em Canindé de São Francisco

Investigado agrediu companheira com uma corrente na presença da filha de sete anos

A equipe da delegacia de Canindé de São Francisco deu cumprimento, nesta sexta-feira (19), ao mandado de prisão em desfavor de José Orlando Pinheiro Sedrins, conhecido como “Zé Capucho”. Ele é investigado pelo crime de tentativa de feminicídio praticado contra a companheira, no dia 12 de novembro desse ano.

De acordo com o delegado Douglas Lucena, o investigado agrediu sua companheira com uma corrente e tentou enforcá-la com o objeto. “A vítima conseguiu se desvencilhar e posteriormente fugir com a filha do casal e se dirigiu até a delegacia de polícia”, detalhou.

Diante da ocorrência, foi representada a prisão junto ao Poder Judiciário. Com a decisão judicial, ele foi encontrado e preso em Canindé de São Francisco. José Orlando Pinheiro Sedrins já possuía cinco passagens policiais decorrentes da prática de violência doméstica.

“Em interrogatório, o autor confessou e informou que ‘estava tentando corrigir’ sua esposa e que a agressão aconteceu na presença da filha do casal, de apenas sete anos. ‘Zé Capucho’ encontra-se detido cautelarmente e responderá pela tentativa de feminicídio”, acrescentou o delegado.

A Polícia Civil orienta que informações e denúncias sobre crimes e a localização dos suspeitos de ações criminosas devem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.