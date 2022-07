PC prende suspeito de praticar estelionato em Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre e Poço Redondo

A Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, por meio da equipe de Investigações sob a coordenação da Delegada JOANA MOTTA, efetuou na tarde do dia 26/07/2022 a prisão em flagrante de DIEGO FREITAS DA SILVA, suspeito de praticar estelionato na região de Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre e Poço Redondo.

As investigações se iniciaram por meio de informações de que haveria um indivíduo arregimentando pessoas na região do Sertão, com a cobrança de taxas para a realização de exames admissionais e prometendo a contratação dos mesmos para prestação de serviços na obra de construção de uma Linha de Transmissão Interestadual.

Os levantamentos iniciais apontam que centenas de pessoas teriam sido enganadas nos Municípios de Poço Redondo, Monte Alegre e Nossa Senhora da Glória. O modus operandi de DIEGO é a utilização de contratos falsos para ludibriar as vítimas, induzindo-as em erro e obtendo a vantagem ilícita com os valores cobrados a título de exame admissional dos “candidatos”, causando prejuízo a estes que, em que pese alguns terem realizado o exame, as vagas de trabalho não existiam.

A equipe constatou que DIEGO já teria sido preso no ano de 2020 por cometer crime de estelionato com modus operandi similar em Paulo Afonso, Bahia, bem como em 2018 na cidade de Imperatriz, Minas Gerais e em 2020 na cidade de Aracaju, Maruim, Rosário do Catete, Laranjeiras e Carmópolis, Sergipe.

No momento da prisão em flagrante de DIEGO foram apreendidos diversos documentos, plantas baixas e contratos falsos, os quais eram utilizados para ludibriar as vítimas, de maneira a transparecer que este detinha contratos de grande vulto e assim lucrar com a cobrança dos exames admissionais.

Destaca-se que as vítimas de DIEGO FREITAS DA SILVA podem procurar qualquer Delegacia para registrar boletim de ocorrência.