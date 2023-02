PM apreende 45 mil maços de cigarros contrabandeados em Porto da Folha

Na madrugada desse domingo, 13, policiais militares da Companhia Fazendária, em ação conjunta com auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda, apreenderam um caminhão carregado com aproximadamente 45 mil maços de cigarros contrabandeados. O flagrante ocorreu na SE-179, no município de Porto da Folha, Alto Sertão do estado.



A apreensão foi realizada durante abordagem em uma blitz de fiscalização volante. O motorista, que ainda tentou evitar a fiscalização, parou o caminhão e o abandonou às margens da rodovia, fugindo do local.

Ao verificarem o caminhão, os policiais encontraram cerca 750 caixas de cigarro ilegal no compartimento de carga. A carga ilegal teve origem no Paraguai. Com o apoio do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga), a equipe da Secretaria da Fazenda efetuou o registro da ocorrência.

Fonte: Ascom / PMSE