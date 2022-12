PM apreende drogas e arma de fogo após confronto com suspeito em Itaporanga

Durante o atendimento de ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública, na noite dessa quinta-feira (22), militares da 1ª Companhia do 6º Batalhão (1ª Cia/6ºBPM) efetuaram a apreensão de drogas e uma pistola calibre 7.65. A ação policial ocorreu no Povoado Tapera, zona rural do Município de Itaporanga d’Ajuda.

Segundo relato policial, por volta das 20h30, a guarnição militar foi conferir uma ocorrência de disparos na localidade conhecida como Beco da Cachaça e acabou flagrando um homem com uma pistola em punho. Ao perceber a presença das viaturas, o suspeito atirou contra os militares e se escondeu em uma residência. Após um novo cerco, os policiais perceberam que o infrator havia usado uma família como refém. Os PMs isolaram o local e, com o emprego de técnicas específicas, o criminoso acabou correndo para os fundos da casa, onde recebeu voz de prisão, mas ele não se rendeu e efetuou mais disparos contra os militares. O infrator acabou sendo alvejado durante a troca de tiros, e mesmo após a devida prestação de socorro, ele acabou evoluindo a óbito na UPA de Itaporanga. Além da arma de fogo, os policiais apreenderam 62 gramas de cocaína, 140 gramas de maconha e nove gramas de crack. Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by O caso foi registrado na Delegacia Plantonista.