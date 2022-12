PM apreende veículo adulterado em Simão Dias

No final da tarde dessa quinta-feira (22), equipes da 4º Companhia Independente de Polícia Militar (4º CIPM) apreenderam um veículo com sinais adulterados, durante patrulhamento ostensivo na Avenida Coronel Loiola, em Simão Dias.

Segundo relato policial, a guarnição realizava o policiamento de rotina, quando avistou um homem em atitude suspeita conduzindo uma motocicleta com placa do Estado de Pernambuco. Em decorrência do comportamento, os militares deram voz de parada e prosseguiram com as buscas pessoal e veicular. Com o condutor nada foi encontrado, mas ao prosseguir com a verificação motociclística, foi constatado que os números do chassi e do motor estavam adulterados.

Em decorrência dos fatos, a moto e o suspeito foram levados à Delegacia de Simão Dias para adoção das medidas legais cabíveis.