PM apreende motocicleta com adulteração no chassi em Canindé de São Francisco

Equipes da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) apreenderam uma motocicleta com a identificação do motor e do chassi adulteradas. O fato aconteceu no município de Canindé de São Francisco, nessa terça-feira (03).

De acordo com as iinformações policiais, a guarnição realizava rondas de rotina na região conhecida como Alto Bonito, quando visualizou uma motocicleta sem a placa de identificação.

Na realização da abordagem, os policiais verificaram que a numeração do motor e do chassi estavam raspadas.

O condutor informou que transitava com a moto por empréstimo, e que o suposto proprietário do veículo possuía a nota fiscal. O homem foi localizado em seguida, mas também não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a propriedade.

Em virtude dos fatos, os envolvidos e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia de Canindé, onde foram tomadas as medidas cabíveis.

SSP