Na noite dessa segunda-feira (1º), uma ação conjunta realizada por policiais militares do 5º BPM, do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento e do Batalhão de Radiopatrulha resultou nas apreensões de materiais bélicos, incluindo uma pistola e um colete balístico. O fato foi registrado no município de Nossa Senhora do Socorro.

As equipes da Polícia Militar foram acionadas para averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo no Conjunto Guajará.

No local, os policiais visualizaram uma residência com marcas de tiros na parede e munições deflagradas no chão.

Os militares entraram no imóvel para saber se havia vítimas e encontraram carregadores de munições, coldres e um colete balístico. O material estava em cima de uma mesa.

Ainda durante as buscas, os agentes tiveram acesso a outra residência, que estava com os portões abertos.

Dentro da casa havia três homens, sendo que um deles estava segurando uma arma de fogo. Neste momento, os PMs pediram para que ele se rendesse e largasse a arma.

O homem atendeu à ordem policial e entregou o armamento, uma pistola calibre .40.

Nenhum dos suspeitos explicou a situação e todos eles precisaram ser encaminhados à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis.