Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam 4kg de cocaína e uma prensa hidráulica no Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro, Grande Aracaju. O caso aconteceu nessa quarta-feira, 10.

Segundo informações policiais, o suspeito se desfez de uma sacola e entrou em casa ao notar a presença policial. Ele não obedeceu à ordem de parada dos policiais e conseguiu fugir pulando os muros da casas vizinhas. No momento da fuga, ele segurava um objeto na cintura.

Ainda conforme as informações, foi apreendido um tablete de cocaína dentro da sacola abandonada. Já na casa, os militares encontraram três tabletes da mesma droga e uma prensa hidráulica, além de formas para prensar o entorpecente.

Na casa estavam três adolescentes de nove, 12 e 15 anos. Um deles disse que o suspeito é companheiro da mãe deles.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Plantonista para procedimentos cabíveis ao caso.