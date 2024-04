Policiais civis da Delegacia de Campo do Brito prenderam em flagrante três suspeitos de associação para o tráfico de drogas em Campo do Brito. A operação inicial foi deflagrada com o intuito de investigar possível crime de extorsão, porém foram encontradas drogas na residência onde estavam os suspeitos. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira, 11. Dois homens e uma mulher foram presos.

De acordo com as informações policiais, a equipe foi até a residência da suspeita para cumprir uma investigação contra um dos investigados pelo crime de extorsão. Entretanto, a suspeita não estava no local naquele momento e dois moradores informaram que ela estaria morando ali temporariamente.

Os policiais decidiram esperar a chegada da suspeita, porém notaram um comportamento suspeito dos dois moradores. Nesse momento, a suspeita foi encontrada dentro do banheiro.

Além da mulher, foram encontrados 49 pinos de cocaína, celular, balança de precisão e um caderno de anotações, itens usados para o tráfico de drogas. Os três suspeitos foram presos e estão à disposição do Poder Judiciário.