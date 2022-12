Delegacia de Rosário do Catete prende oito investigados nos últimos dois meses

A Delegacia de Rosário do Catete realizou oito prisões nos últimos dois meses. Dessas detenções, duas ocorreram nos estados da Bahia e de São Paulo. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (23).

As prisões ocorreram a partir de diligências investigativas conduzidas pela Delegacia de Rosário do Catete. As prisões são referentes às investigações de diversos crimes, como homicídios, roubos, estupros de vulnerável e prostituição infantil.

Além de crimes praticados neste ano, as prisões também são referentes a delitos que ocorreram em anos anteriores. O objetivo da intensificação das ações policiais é o de diminuir a criminalidade na região de Rosário do Catete.

O êxito das ações contou com apoio de outras unidades da Polícia Civil, assim como também da Polícia Militar, da Guarda Municipal e de forças de segurança pública de outros estados.

A participação da população também é considerada pela delegacia como essencial para desvendar crimes e localizar foragidos. Informações e denúncias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).