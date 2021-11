PM e PC apreendem mais de 1kg de drogas em Itabaiana

- Advertisement -

Na segunda-feira, 8, militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), em apoio à Polícia Civil, apreenderam mais de 1kg de drogas, entre maconha, cocaína e crack, no Bairro São Cristóvão, em Itabaiana.

A guarnição foi solicitada pelo Denarc para verificar denúncia de tráfico ilícito de drogas em uma residência na Rua B, no Conjunto Serapião Antônio de Góis. No local, as equipes visualizaram dois homens na frente da casa e em seu interior encontraram mais de 1kg de drogas, entre maconha, cocaína e crack, além de material para produção e entorpecentes, pinos, papel laminado e 390,00 reais em dinheiro.

Os dois homens foram conduzidos à delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PMSE