PM localiza motocicleta com adulteração no chassi em Estância

Policiais da Força Tática do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) localizaram uma motocicleta com o chassi adulterado no município de Estância. O fato foi registrado na tarde dessa terça-feira (14).

A equipe policial recebeu a denúncia de que havia uma motocicleta abandonada no Povoado Raposa, zona rural de Estância. Os agentes foram averiguar a informação e localizaram a moto, escondida em uma mata densa e encoberta por arbustos.

O veículo, que estava com a numeração do chassi adulterada, foi encaminhado à Delegacia de Estância para a adoção das medidas legais.