Durante patrulhamento no Bairro São Carlos, policiais militares do Batalhão de Choque (BPChoque) localizaram e prenderam um homem foragido da justiça, condenado pela Justiça em decorrência do crime de tráfico de drogas. A ação policial ocorreu na noite da última sexta-feira, 2.

O mandado de prisão foi cumprido no momento em que os policiais abordaram um automóvel que transitava com dois homens em atitude suspeita. Após a revista, os militares constataram que havia uma ordem de prisão contra um dos ocupantes do veículo.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE