PM prende homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio em Porto da Folha

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) localizaram um homem foragido da justiça no município de Porto da Folha. Ele foi preso na tarde de sábado (04), em cumprimento do mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado.

As equipes da Caatinga foram acionadas após a denúncia de que um homem foragido da justiça e com mandado de prisão em aberto frequentava um bar no Povoado Lagoa do Rancho.

Enquanto averiguavam a informação, os policiais descobriram que o fugitivo estava escondido na residência de sua mãe. Ele foi identificado e informou que tinha conhecimento da ação judicial.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Como resultado, os policiais encaminharam o fugitivo à Delegacia Plantonista de Nossa Senhora da Glória para que o mandado de prisão fosse cumprido.