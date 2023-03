PM prende homem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de drogas

Na manhã desta terça-feira (21), policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPTur) prenderam um homem suspeito de porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de drogas. A prisão aconteceu no Bairro Santa Maria, na Zona Sul da capital.

A equipe da Radiopatrulha foi acionada para atender uma denúncia de tráfico de drogas na Rua 29.

Enquanto averiguavam as informações, os policiais perceberam que um homem escondeu uma arma na cintura e tentou fugir do local.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Apesar disso, os agentes conseguiram interceptar o suspeito e iniciar a revista pessoal.

No procedimento, ele foi flagrado com um revólver calibre .38, além de 12 munições e mais de 100 papelotes com crack.