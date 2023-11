Na última segunda-feira, 6, militares do Regimento de Cavalaria Montada de Motopatrulhamento do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo no Bairro Mamede Paes Mendonça, em Itabaiana, região Agreste de Sergipe.

De acordo com as informações policiais, os militares atendiam a uma ocorrência de ameaça, quando notaram um homem com um volume na linha da cintura, em frente a um residência. Na abordagem, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm com oito munições.

Ainda segundo as informações policiais, o suspeito incitava os populares contra a equipe e não possuia autorização para portar a arma de fogo.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Itabaiana.

Fonte: Ascom PM/SE