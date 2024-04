No domingo (14), militares da 3ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar (3ª Cia/3º BPM) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo no Povoado Sítio Velho, município de Ribeirópolis, Agreste de Sergipe.

Os militares realizavam rondas ostensivas com o objetivo de localizar o suspeito de agredir uma mulher no Povoado Sítio Velho, quando viram um homem em atitude suspeita, conduzindo uma motocicleta Honda Biz.

De imediato, foi dada ordem de parada, e, no processo de busca pessoal, foi apreendido um revólver calibre .38 com seis munições intactas. O suspeito e os materiais foram encaminhados à Delegacia Plantonista de Itabaiana para procedimentos.

Fonte: Ascom PM/SE