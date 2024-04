A Polícia Civil solicita o apoio da população para fornecer informações que possam levar à captura do suspeito. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do Disque-Denúncia, no número 181, garantindo-se o sigilo do denunciante.

Na manhã desta segunda-feira, 15, a Polícia Civil de Amparo de São Francisco foi informada sobre um caso de estupro ocorrido no bairro São José, no município amparense. A vítima, que ainda não havia registrado um Boletim de Ocorrência, foi prontamente localizada pela equipe coordenada pelo delegado Marcos Carvalho. O investigado, que já foi identificado pela polícia, segue foragido.

De acordo com informações policiais, a vítima, que sofreu violência sexual, prestou esclarecimentos às autoridades, destacando a gravidade do ocorrido. Segundo o relato, ela estava dormindo em sua residência com a filha de cinco anos, quando foi despertada pela presença do agressor, que cometia o ato libidinoso enquanto ela dormia. A mulher despertou assustada e gritando, o que fez o homem fugir do imóvel.

A Polícia foi informada de que o homem estaria num matagal em Amparo de São Francisco. “Nossa equipe solicitou o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal, e realizamos diversas diligências pelo local, não encontrando o suspeito de nome Danilo, que agora é considerado foragido da Justiça”, explicou o delegado Marcos Carvalho.

O Grupamento Tático Aéreo (GTA) também foi solicitado e as buscas continuam com o objetivo de localizar e prender o investigado em flagrante delito. “Caso não consigamos prendê-lo em flagrante, a autoridade representará pela prisão preventiva do mesmo”, afirmou o delegado.

De acordo com o delegado, o suspeito teria entrado sorrateiramente na residência da vítima, aproveitando-se do fato de ter prestado serviços como jardineiro na região, o que lhe conferia conhecimento sobre a localidade. “Tendo inclusive prestado serviço à vítima de aparar o matagal do entorno da residência, conhecia a casa, onde adentrou pelo quintal, passando pela cozinha até chegar no quarto onde estava a vítima”, detalhou o delegado.

O investigado possui um histórico criminal marcado por diversos delitos, incluindo roubo, tráfico e violência doméstica contra sua própria mãe.

A Polícia Civil solicita o apoio da população para fornecer informações que possam levar à captura do suspeito. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do Disque-Denúncia, no número 181, garantindo-se o sigilo do denunciante.