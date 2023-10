Equipes da Força Tática do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) prenderam um homem suspeito de ameaçar e agredir a própria mãe no município de Itabaiana, na região Agreste do estado. O flagrante aconteceu na última quarta-feira, 04.

A ocorrência teve início após a informação de que uma mulher havia sofrido agressões físicas e ameaças no Bairro Serrano.

Os policiais militares foram até a residência citada na denúncia e ouviram o relato da vítima. Ela informou que foi agredida com puxões de cabelo e palavras de baixo calão pelo seu filho.

O agressor foi preso ainda no local e foi encaminhado à delegacia, onde confessou a autoria dos crimes. Questionado, o homem justificou a violência pelo fato de sua mãe ter se negado a dar dinheiro para ele cortar o cabelo.

Fonte: Ascom PM/SE