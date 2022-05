PM prende quatro suspeitos por tráfico de drogas em Lagarto

Nesse sábado (7), equipes Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) do 7° Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam quatro pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Lagarto, região Centro-Sul de Sergipe. Dois vasos e quase 100 pinos com cocaína, uma balança digital e aparelhos celulares; além de vários objetos foram apreendidos na ação policial.

Equipes do Getam realizavam patrulhamento ostensivo no Conjunto Júlio Nogueira, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas na região, quando visualizaram duas pessoas em frente a uma casa, em atitude suspeita. Um homem estava em uma motocicleta e fugiu ao perceber a aproximação policial.

De acordo com as informações, a moradora disse que ele veio procurar o marido dela para comprar drogas. Ela também informou que o esposo já foi preso por tráfico de drogas e autorizou a entrada dos policiais na casa, onde foram encontrados 49 pinos com cocaína, dois recipientes com drogas, uma balança de precisão e mais de 70 pinos vazios escondidos dentro do banheiro.

A mulher também informou que a droga foi comprada por R$ 3 mil e que outro homem dividiu o material com o esposo dela para comercializar.

Na mesma noite, três suspeitos de envolvimento com o mesmo grupo também foram presos com drogas no Conjunto Campo da Vila, em Lagarto. Dois estavam em frente a uma casa e com eles os policiais apreenderam cinco pinos de cocaína e dinheiro. Já em uma residência, as equipes também prenderam um homem e apreenderam uma pedra grande de craque, dez pedras pequenas da mesma droga, vários pinos vazios e 40 pinos com cocaína, além de dinheiro.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Lagarto.

Fonte: Ascom PM