Campeonato Mundial dos Alunos Criativos com Tecnologias acontece em maio 2022

A Seletiva Brasil, braço nacional do Campeonato Mundial dos Alunos Criativos com Tecnologias Adobe, acontece no próximo dia 14 de maio, em diversos estados do Brasil, simultaneamente, entre as 8hs e as 12hs.

Voltado para estudantes de design, ilustração, publicidade, fotografia e artes, o campeonato tem como objetivo premiar os novos profissionais que se utilizam de técnicas possibilitadas pelas ferramentas Adobe.

Organizada pela ENG DTP & Multimídia, a SELETIVA BRASIL vai testar as habilidades de design dos participantes e os dois melhores avaliados representarão o Brasil no Certiport’s Adobe Certified Professional World Championship – o Campeonato Mundial dos Alunos Criativos com Tecnologias Adobe.

A ENG abraçou o desafio por acreditar nas potencialidades dos alunos brasileiros e futuros profissionais. Segundo Álvaro Venegas, diretor presidente do grupo ENG: “Nosso objetivo inicial era apenas participar do campeonato com a nossa Seletiva nacional, pois nas edições anteriores o Brasil não teve representante. E foi maravilhoso que já em nosso primeiro ano conquistamos a segunda colocação mundial.”

Os participantes deverão se preparar para criar um projeto para um cliente sem fins lucrativos que será escolhido pelos patrocinadores do evento. Na ocasião, será apresentado um tema, e um contexto, para a criação de uma campanha nas redes sociais.

A participação é gratuita, sendo preciso ter entre 16 e 22 anos e ter obtido a certificação Adobe.

O prazo de inscrição é até às 18hs do dia 10 de maio de 2022.

Para participar é preciso preencher um formulário em:

https://www.eng.com.br/seletiva

Com patrocínio da ENG DTP & Multimídia, Adobe e XPPen, o evento conta ainda com o apoio do SENAI Nacional, da Unicarioca Centro Universitário, da PUC-SP, da PUC-RIO, da Universidade Vila Velha, Universidade Cruzeiro do Sul, FIAP, UMC Universidade, Instituto Mauá de Tecnologia, Uninter, Universidade Tuiuti do Paraná, Universidade Vila Velha, FAESA, FECAP, IESB, UniCEUB, entre outras.

A final mundial do Certiport’s Adobe Certified Professional World Championship está sendo planejado para acontecer em 24 de junho de 2022 na Califórnia, USA. Os horários oficiais serão anunciados à medida que se aproxime o evento.

No ano passado a ENG DTP & Multimídia organizou a primeira SELETIVA BRASIL, com 52 inscritos de 6 estados brasileiros, e que aconteceu simultaneamente em São Paulo, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis, Campinas e Cascavel.

Primeira Participação do Brasil, em 2021

O vice-campeonato mundial na primeira participação do Brasil no evento demonstra a força do aluno criativo nacional e abre portas para esses futuros profissionais no mercado internacional. Ano passado, Gustavo Oliveira conquistou a segunda colocação, e colocou o Brasil no Cenário Mundial da Criatividade com Adobe.