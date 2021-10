PM prende suspeito de maus-tratos a animais durante rinha de galo em Canindé de São Francisco

- Advertisement -

Na tarde de sexta-feira (22), a o 4° Batalhão de Polícia Militar, em Canindé de São Francisco, prendeu Cleildon Rodrigues, investigado por realizar rinhas de galo. Ele foi encontrado no Povoado Capim Grosso, também no município de Canindé, onde assumiu os maus-tratos.

Após tomar conhecimento dos fatos por meio de vídeo que circulava nas redes sociais, a Polícia Civil iniciou diligências para encontrar o local onde aconteceu o crime e identificar quem eram os envolvidos. O local foi encontrado pela Polícia Militar, que, ao chegar, entrou em contato com a ONG de proteção aos animais Alimenta Cão, que disponibilizou um médico veterinário para comprovar os maus-tratos.

Ainda, a PM conseguiu a informação de que o indivíduo que aparece no vídeo jogando um galo na parede, Valmir Rodrigues Gomes, está foragido e não foi encontrado para ser ouvido pela polícia.

Cleidon Rodrigues, que aparece no vídeo participando da rinha, deve responder pelo artigo 32 da Lei nº 9.605/98, que tipifica os crimes ambientais. Além disso, também é investigada a possibilidade do crime de associação criminosa. Se comprovada, as penas podem ser superiores a 4 anos.