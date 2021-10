Bombeiros de Sergipe e Alagoas resgatam vítima presa nas ferragens em capotamento de carreta

- Advertisement -

Integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas (CBMAL) atuaram em conjunto para o resgate de uma vítima presa às ferragens no capotamento de uma carreta. O acidente aconteceu na madrugada desse domingo (24), na rodovia batizada como Rota do Sertão, no trecho entre os municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo.

Segundo relato, a guarnição do Quartel de Itabaiana foi acionada para atender a ocorrência, atuando com a guarnição de Delmiro Gouveia, em Alagoas, que também se deslocou pela proximidade com o local onde aconteceu o acidente. As guarnições trabalharam em conjunto por mais de uma hora para realizar o resgate.

“Quando chegamos ao local não conseguíamos nem visualizar a vítima. A situação era muito complicada, por se tratar de um veículo de grande porte muito colapsado. Trabalhamos em parceria com a guarnição de Alagoas e conseguimos acessar, desencarcerar e resgatar a vítima, que depois ficou sob os cuidados da equipe do SAMU. Contamos com o apoio também da Polícia Militar no local”, afirmou o subtenente Edvanilson Joviniano.

Fonte: CBMSE