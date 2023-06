Equipe da 2ª Companhia do 9º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia/9º BPM) prendeu um homem por suspeita de tentativa de homicídio no Povoado Tamanduá, município de Capela, no Leste sergipano. O caso ocorreu na noite desse domingo (11).

Segundo informações da policia, os militares foram acionados para verificar a ocorrência e, assim, que chegaram ao local, populares disseram que um homem foi esfaqueado na região do pescoço.

Ainda conforme as informações policiais, o suspeito fugiu após o fato. Mas, depois retornou ao local do crime, onde foi preso. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), e a ocorrência foi encaminhada à delegacia para procedimentos.

Fonte: ASCOM PM.