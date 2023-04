PM prende suspeito de tráfico em condomínio de Nossa Senhora do Socorro

Nessa quarta-feira, 19, militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas. A ação aconteceu em um residencial no Loteamento São Braz, em Nossa Senhora do Socorro, Grande Aracaju.

Os militares foram acionados por um cidadão, que informou sobre um pedido de socorro dentro de uma casa. Ainda de acordo com informações policiais, um homem manuseava entorpecentes no endereço.

A equipe apreendeu maconha, crack e cocaína, além de insumos comumente usados no tráfico de drogas, tais como papel filme e balança de precisão.

O suspeito foi preso e a ocorrência encaminhada à Central de Flagrantes para procedimentos.