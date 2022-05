PM prende suspeitos de roubo e apreende arma em Nossa Senhora das Dores

Policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) prenderam três homens suspeitos de roubo a celulares em Nossa Senhora das Dores. Durante a ação, os militares apreenderam uma arma de fogo.

De acordo com informações policiais, a equipe do 10º BPM realizava abordagens de rotina na Rodovia SE-339, quando solicitou a parada de um veículo que estava transitando em alta velocidade e em atitude suspeita. Apesar disso, o condutor não obedeceu à ordem, ao ponto de quase atropelar os policiais.

Houve perseguição ao veículo suspeito que, nas imediações do Povoado Gado Bravo, perdeu o controle e caiu em uma ribanceira. Os policiais chegaram ao local do acidente, onde os três ocupantes, que apresentavam escoriações leves pelo corpo, se encontravam fora do veículo.

Ao lado dos suspeitos, os militares encontraram um revólver calibre 32, com cinco munições. Durante a revista pessoal, um deles foi flagrado com seis munições do mesmo calibre e um celular sem procedência, escondidos dentro do bolso.

O Samu foi acionado e atestou que não havia a necessidade de encaminhar o trio para o atendimento médico. Com isso, os suspeitos foram presos e levados para a Delegacia Regional de Itabaiana, onde foram reconhecidos pelas vítimas como autores de diversos roubos a celulares.

Fonte: Ascom/PMSE