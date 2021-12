PM recupera veículo com restrição de roubo em Canindé de São Francisco

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) recuperaram um veículo com restrição de roubo/furto, na manhã desta quinta-feira (2), no município de Canindé de São Francisco.

Os militares do 4º BPM realizavam policiamento ostensivo, quando foram alertados sobre a possibilidade de haver um veículo abandonado no Assentamento Quixabeira, localizado no Povoado Curituba.

A equipe policial intensificou as buscas na região e localizou o veículo. Na Delegacia daquele município, os policiais descobriram que o automóvel pertencia a uma locadora, como também, havia um Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia de Roubos e Furtos da cidade de Recife, no estado de Pernambuco.

Fonte: PMSE