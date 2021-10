Polícia Civil apreende arma e drogas em Estância

Policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) apreenderam um quilo de crack, aproximadamente meio quilo de cocaína e uma pistola de origem turca, de calibre 9mm. A apreensão ocorreu após denúncia anônima na tarde dessa quinta-feira (21), em Estância.

De acordo com as investigações, as informações apontaram um ponto de armazenamento de drogas em um estabelecimento comercial em Estância. Segundo os agentes, no momento da abordagem, dois indivíduos fugiram ao visualizar a presença da equipe policial.

Com a fuga, os policiais revistaram o estabelecimento, que no momento estava desativado, onde foram encontradas as drogas e a arma. As investigações seguirão no intuito de identificar o dono do armamento e dos entorpecentes.