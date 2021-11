Polícia Civil apreende cerca de 30 quilos de crack no município de Lagarto

- Advertisement -

Ação conjunta do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e do Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil apreendeu na tarde deste domingo, 31, no povoado Colônia 13, município de Lagarto, cerca de 30 quilos de crack. Os policiais receberam uma denúncia de que o entorpecente seria entregue em uma casa do povoado e se deslocaram até o local.

Quando os investigadores chegaram ao endereço fornecido por uma denúncia anônima constataram que o veículo que fez a entrega já havia saído da residência. No entanto, os policiais flagraram Érika Santos de Lima na porta da casa ainda com uma mala nas mãos.

Na abordagem, ela confessou o tráfico e indicou onde estavam escondidas as demais drogas. O material ilícito foi apreendido e encaminhado ao Denarc para os procedimentos cabíveis. Érika foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. As investigações continuam.