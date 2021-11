PM prende suspeito de ferir a companheira com uma faca e um pedaço de madeira

- Advertisement -

Na madrugada desta segunda-feira, 1º, policiais da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar prenderam um homem suspeito de ferir a companheira com uma faca e um pedaço de madeira. As agressões ocorreram na residência do casal, no Centro do município de Riachuelo.

A equipe da 3ª CIPM foi acionada para averiguar a informação de que um homem estava agredindo a própria esposa. No endereço do casal, os policiais constataram que a mulher estava com arranhões em diversas regiões do corpo que, segundo ela, foram causados por golpes de faca desferidos pelo seu companheiro. A vítima também denunciou que havia sido agredida com um pedaço de madeira durante os desentendimentos.

O agressor foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde responderá por violência doméstica com base na Lei Maria da Penha.