Polícia Civil conclui inquérito policial sobre morte de idoso em Moita Bonita

A Delegacia de Moita Bonita concluiu o inquérito policial que investiga a morte de um idoso no município de Moita Bonita. Conforme apurado pela polícia, na madrugada do dia 27 de dezembro de 2021, a vítima, Hélio Ribeiro da Silva, de 81 anos, foi empurrada pelo enteado, de 56 anos, enquanto tomava banho, e bateu a cabeça no chão. O autor do crime já está detido.

Segundo investigações, após o delito, o idoso foi socorrido e levado ao hospital, mas faleceu 13 dias depois. Com o avançar das diligências, o suspeito foi preso no dia 22 de março, em cumprimento a mandado de prisão preventiva. A detenção aconteceu no povoado Capunga, no município de Moita Bonita.

Antes do falecimento da vítima, foi gravado um vídeo que consta nos autos da investigação, em que Hélio, no hospital, afirma ter sido empurrado pelo enteado, caindo por duas vezes. O suspeito do crime era usuário de drogas e costumava agredir a vítima com frequência.