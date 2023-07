A Polícia Civil de Lagarto conclui investigação sobre a morte do casal de idosos, ocorrida no dia 25 de março de 2023, no município lagartense. O inquérito policial mostrou que o provável autor praticou o homicídio, e depois se suicidou. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 04.

De acordo com informações da polícia, após familiares encontrarem marido e esposa mortos dentro da própria casa, no Centro de Lagarto, policiais foram acionados para averiguar as circustâncias da morte e a eventual autoria do crime, que para a família teria sido praticado por invasores.

Durante as investigações iniciais, familiares e pessoas do convívio do casal foram ouvidas e logo hipóteses de latrocínio ou qualquer tipo de execução foram enfraquecidas. Ao mesmo tempo, a suspeita inicial da polícia foi se confirmando: “alguém praticou homicídio e em seguida tirou a própria vida”, afirmavam os investigadores.

Os trabalhos prosseguiram, e isso permitiu afastar completamente a presença de um terceiro na cena do crime, bem como reforçar as suspeitas iniciais.

As investigações continuaram com o auxílio do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal, através da realização de perícias no corpo do casal, que, ao fim, constataram a presença da substância tóxica Terbufos (mais conhecida como chumbinho) no corpo de ambos, evidenciando o envenenamento como causa das mortes.

A Polícia Civil conclui as investigações desse caso trágico, opinando pelo arquivamento do inquérito, visto que o provável autor praticou o suicídio.