O Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG) informa que os cidadãos que contam com senha para a próxima Força-Tarefa do dia 15 de julho podem entrar em contato com a instituição para a antecipação desse atendimento. A antecipação é feita por meio de contato telefônico com a Central de Relacionamento do IIWSG, nos dias úteis, das 7h às 13h.

De acordo com o diretor do IIWSG, Jenilson Gomes, o cidadão que recebeu a senha para atendimento na Força-Tarefa do dia 15 de julho pode entrar em contato com o Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga para antecipação. “O Instituto de Identificação lhe convida para entrar em contato com a Central de Relacionamento para que o seu atendimento seja antecipado”, destacou.

Ainda conforme Jenilson Gomes, a antecipação do atendimento para as pessoas que já possuem a senha para a Força-Tarefa do dia 15 de julho é feita por contato telefônico. “Você pode entrar em contato por meio do nosso telefone (79) 3194-2400, das 7h às 13h. Você será agendado para antes do dia 14 de julho, não sendo necessário esperar até o sábado, 15 de julho”, concluiu.