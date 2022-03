Polícia Civil contabiliza 27 flagrantes durante período de carnaval no interior de SE

A Polícia Civil divulgou, nesta quinta-feira (3), o resultado do plantão desenvolvido pelas unidades plantonistas da instituição no interior do Estado durante o período do carnaval 2022, que foi iniciado às 18h da sexta-feira (25) e que seguiu até às 23h59 dessa quarta-feira (2). No período, foram registrados 27 flagrantes.

De acordo com o levantamento feito pela Polícia Civil, ao todo, foram 165 boletins de ocorrência registrados nas unidades plantonistas no interior do Estado. As unidades das cidades de Estância, Canindé de São Francisco, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Neópolis, Pirambu, Propriá e Tobias Barreto contaram com plantões.

As cidades com as maiores quantidades de registros de boletins de ocorrência foram: Itabaiana (28), Estância (26), Lagarto (25), Tobias Barreto (24) e Canindé de São Francisco (21). As cidades com os maiores números de flagrantes são Estância e Tobias Barreto (cinco em cada), Itabaiana (quatro) e Canindé, Lagarto e Neópolis (três em cada).