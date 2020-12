Polícia Civil: Core cumpre 54 mandados de prisão e prende 18 suspeitos em flagrante

A Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) é a unidade tática de elite da Polícia Civil. A Core possui um setor de investigação e também atua em apoio às delegacias, departamentos e demais unidades policiais. Neste ano de 2020, a Core cumpriu 54 mandados de prisão, 12 de busca e apreensão e fez 18 prisões em flagrante. No período, também foram apreendidas 17 armas de fogo pela unidade especializada.

Dentre as operações as quais a Core esteve presente, destacam-se o cumprimento de mandados de prisão e de busca na operação nacional denominada FlashBack. A ação policial ocorreu em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público. Na cidade de Areia Branca, um suspeito entrou em confronto com os policiais civis e uma arma de fogo foi apreendida. A ação ocorreu em julho deste ano.

No mês de agosto, a Core participou da missão de apoio ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI), do Governo Federal, na visita do presidente da República à cidade de Barra dos Coqueiros, na Região Metropolitana da capital. A Core participou como força de segurança de pronta resposta no Aeroporto Santa Maria, em Aracaju, e também na Centrais Elétricas de Sergipe S.A. (Celse), na Barra dos Coqueiros.

Em Nossa Senhora do Socorro, já no mês de setembro, a Core realizou prisões em flagrante pela prática de roubos de cabos de cobre. Na ação policial, foram sete suspeitos conduzidos à delegacia. Ao todo, foram recuperados 1.500 quilos de cobre. Em outubro, a Core participou da reconstituição do desaparecimento da jovem baiana na Serra da Miaba, na cidade sergipana de São Domingos. As investigações resultaram em seis prisões.

Além dessas operações, no combate ao tráfico de drogas, roubo de veículos e homicídios, a Core esteve presente em ações desencadeadas pelas demais unidades da Polícia Civil de Sergipe. A unidade tática de elite esteve presente nas ações de cumprimento a mandados de prisão decorrentes de investigações conduzidas pelas 4ª, 6ª, e 7ª Delegacias Metropolitanas, Departamento de Narcóticos (Denarc), Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), além das delegacias locais e regionais.

