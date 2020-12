Polícia Civil prende em flagrante por receptação e apreende veículos em Ribeirópolis

Equipes da Polícia Civil de Ribeirópolis e Aparecida efetuaram a prisão em flagrante de Jailson Santos Andrade, conhecido como “Jaissinho”, 23 anos, pelo crime de receptação dolosa. Na ação policial, foram recuperadas três motocicletas de origem criminosa, que estavam com o chassi adulterado. O caso ocorreu no final da tarde dessa segunda-feira, 28.

De acordo com as investigações, há aproximadamente uma semana, o suspeito, de posse de uma motocicleta sem placas, fugiu diante da presença de policiais civis que estavam realizando cumprimento das intimações. A equipe fez o acompanhamento tático ao veículo, porém ele abandonou a motocicleta e entrou em um matagal, conseguindo fugir.

Em razão dos crimes de receptação, com as motocicletas com sinais de identificação adulterados e desobediência, já que ele descumpriu a determinação policial de parada, foi instaurado inquérito policial para apurar a autoria desses delitos. Após os levantamentos, o suspeito foi identificado.

Ele é egresso do Sistema Prisional, onde cumpriu pena pelo crime de roubo com arma de fogo e estava em liberdade há seis meses. Conforme a investigação em curso, o suspeito estava residindo na Barroca do Lázaro e fazia de sua residência uma espécie de desmanche.

No local, os policiais depararam-se com outras duas motocicletas de procedência criminosa que, segundo o suspeito, teriam sido adquiridas em uma troca. Dessa forma, foi dada voz de prisão em flagrante. Ele foi encaminhado a uma unidade policial, onde encontra-se à disposição da Justiça. }

SSP