Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão preventiva em Itabaiana

No final da tarde dessa segunda-feira (22), policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Delegacia Regional de Itabaiana, cumpriram os mandados de prisão preventiva contra dois irmãos, na região da 2ª Etapa das Queimadas, em Itabaiana. Os homens de 20 e 23 anos são suspeitos por um homicídio que ocorreu na zona rural de São Cristóvão, na Grande Aracaju.

Segundo as investigações realizadas pelo DHPP, os irmãos utilizaram uma arma de fogo e uma arma branca na prática do crime que vitimou Marcelo Santos Nascimento, em 9 de outubro de 2021, na Baixada da Areia, localizada no Povoado Cabrita, em São Cristóvão.

As autoridades policiais informaram que a motivação para o crime foi a cobrança de uma dívida por parte da vítima a um dos suspeitos, que não aceitou e, na companhia do seu irmão, cometeu o homicídio contra Marcelo.

Após cumpridas as devidas medidas, os presos foram enviados para a 4ª Delegacia Metropolitana (4ª DM), em Aracaju.