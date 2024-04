Na manhã desta segunda-feira, 1°, policiais da Delegacia Regional de Propriá prenderam em flagrante um suspeito de atuar no tráfico ilícito de drogas na cidade. O investigado foi detido em sua residência, localizada na região conhecida como Gogó da Ema, no bairro Fernandes, em Propriá.

De acordo com informações políciais, nos últimos dias, a Polícia Civil já realizava monitoramento contínuo do suspeito. Após obter fortes indícios da prática criminosa, os policiais efetuaram a prisão em flagrante.

Com o homem, foram encontrados pouco mais de 1kg de substância semelhante à cocaína, 50 g de uma substância similar à maconha, uma balança de precisão e uma arma de fogo. Parte da droga apreendida e a arma de fogo estavam enterradas no quintal da residência do suspeito.

Ainda segundo a Polícia Civil, identificou-se que o suspeito já possui passagens anteriores pelo sistema judiciário, tendo sido preso outras vezes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre atividades criminosas seja repassada à polícia por meio do Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo do denunciante é garantido.