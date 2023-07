A Delegacia Municipal de Monte Alegre divulgou nesta terça-feira, 25, o cumprimento do mandado de prisão preventiva contra um investigado por diversos crimes no município de Monte Alegre de Sergipe e no Povoado Lagoa Redonda, em Porto da Folha.

Segundo a polícia, o investigado é apontado em vários inquéritos policiais como autor de furtos em residências, principalmente no Povoado de Lagoa Redonda. Durante a noite ou quando os donos não estavam em casa, o suspeito realizava arrombamentos ou escalava muros, para adentrar na casa das vítimas e subtrair objetos de valor. Além dos furtos, o homem também é investigado por tentativa de homicídio, perseguição e receptação.

O delegado Artur Herbas, que esteve à frente do caso, destaca que, em razão das reiteradas ações criminosas por parte do investigado, foi preciso representar por sua prisão cautelar. “A Polícia Civil está sempre atenta aos agentes contumazes em delitos e representa pela prisão antes mesmo do julgamento na Justiça, quando é necessário. No presente caso, era evidente o grande temor que a população tinha do investigado, principalmente no Povoado de Lagoa Redonda”, acrescentou.

Além dos cinco inquéritos policiais que estão em andamento contra o autor, existem notícias de outras situações envolvendo ele que ainda não foram registradas na delegacia. O cumprimento do mandado foi realizado na última sexta-feira, 21, e o homem conduzido a Aracaju, onde passou por audiência de custódia, e atualmente está à disposição da Justiça.

A Polícia Civil em Monte Alegre solicita à população local que realize denúncias sobre outros crimes na região, lembrando ainda que novas informações sobre o preso também podem ser repassadas através do 181.