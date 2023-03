A Polícia Civil, por meio da Divisão de Combate a Crimes Patrimoniais (Dipatri) de Lagarto, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra suspeito de aplicar diversos golpes no município de Lagarto, em Aracaju e no estado da Bahia. A prisão foi divulgada nessa quarta-feira (01).



De acordo com as investigações, o suspeito se passava por despachante do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), vendedor, corretor de imóveis e agenciador de empregos para aplicar os golpes.

Ainda, a investigação apurou que o suspeito aplicou diversos golpes na empresa a qual trabalhava como entregador e vendedor, localizada na cidade de Lagarto e em alguns municípios no sertão da Bahia.

Segundo o delegado Bruno Alcântara, responsável pelo caso, o suspeito aproveitava-se da condição de funcionário da empresa e vendia produtos supostamente mais baratos, alegando ser de outra empresa. “No entanto, a mercadoria nunca era entregue, pois, na verdade, não existia”, revelou.

Antes de iniciada a investigação, o suspeito chegou a ameaçar testemunhas, caso fosse denunciado por elas. “Bem como, apropriou-se de valores da empresa os quais recebia na condição de representante e não repassava para esta”, acrescentou.

O suspeito ainda responde a vários processos criminais por estelionato e já foi preso anteriormente nos anos de 2018 e 2022.

Na cidade de Lagarto, o prejuízo estimado foi de R$30 mil. “No entanto, existem diversas ocorrências registradas em Aracaju tendo o investigado como autor do golpe”, citou o delegado.

O suspeito segue à disposição da justiça.