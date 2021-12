Policia Civil da Delegacia Regional de Carira prende em flagrante ex presidiário portando arma de fogo com numeração suprimida

Em ronda padrão realizada por policiais civis da Delegacia Regional de Carira no povoado Baixa Grande, zona rural de Carira, a fim de cumprir alguns mandados de intimação, os referidos agentes de polícia perceberam que um indivíduo ao avistar a viatura caracterizada começou a “ajeitar” algo na cintura, razão pela qual motivou a abordagem, e durante a busca pessoal foi encontrado com o suspeito um revólver calibre 32 com seis munições intactas e com numeração suprimida. Diante o exposto, foi dada voz de prisão ao suspeito e o mesmo foi trazido até a delegacia regional de Carira para lavratura do flagrante.

Segundo o Delegado de polícia civil Eurico Nascimento, o flagrantrado é egresso do sistema prisional por crime de roubo majorado e vai responder na atualidade, sem direito, a fiança por crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, sendo imediatamente encaminhado a audiência de custódia, na capital sergipana, onde ficará a disposição da justiça.