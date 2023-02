Polícia Civil de Boquim recupera motocicleta roubada em Ribeirópolis

A Polícia Civil de Boquim recuperou nesta terça-feira, 28, uma motocicleta roubada na cidade de Ribeiropólis, região do Agreste sergipano. O veículo foi localizado no munícipio de Estância, durante investigação.



Segundo a polícia, o receptador da moto não estava no local no momento em que o veículo de duas rodas foi encontrado. Contudo, ele compareceu de forma espontânea à delegacia e informou que comprou a moto a um homem de Boquim. O caso está sendo como investigado como receptação qualificada.

De acordo com a Delegacia de Boquim, ações como esta têm sido cada vez mais frequentes no Centro-sul do estado. A polícia local informa que nos dois primeiros meses do ano, dez motos foram recuperadas na região. Até o momento, dois suspeitos já foram indentificados e responsabilizados por comercializar as motos recuperadas durante essas apreensões.

De acordo com o delegado Josenildo Brito, que está à frente dos casos, as investigações continuam, a fim de recuperar outros veículos, além de indentificar possíveis envolvidos nos crimes.