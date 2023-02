Polícia Civil prende foragido por tráfico de drogas na Grande Aracaju

Policiais Civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com o apoio da Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol), prenderam Iatagan Olinda Cavalcante Júnior, mais conhecido como Júnior, em cumprimento a mandado de prisão por tráfico de drogas. A ação aconteceu nesta terça-feira, 28, em Aracaju.



O investigado, ao saber que estava sendo procurado pelas equipes da polícia, tentou fugir, saindo de sua residência, que fica localizada no bairro Jardins, e seguindo até a casa de sua prima, no conjunto Eduardo Gomes, na Grande Aracaju, onde passou a noite, até ser localizado ainda durante a manhã de hoje.

A polícia cumpriu o mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de Aracaju e encaminhou o homem ao Cope. O caso está à disposição da Justiça.

Crime

Em abril de 2020, Iatagan e três parceiros foram encontrados com cerca de sete quilos de maconha, uma arma de fogo, mais de R$ 2.500,00 em espécie e dois veículos, que eram utilizados para fazer o transporte da droga.